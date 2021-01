Ritroviamo un Pierpaolo Pretelli piuttosto scosso dopo l’intervento della sua famiglia che nelle ultime due puntate del Grande Fratello VIP si è espressa a proposito della storia che sta nascendo con Giulia Salemi all’interno della casa. La scorsa settimana è stata la madre di Pierpaolo ad entrare nella glass room per quella che è stata una sorpresa a metà.

Dietro la felicità di potersi rivedere occhi negli occhi tra madre e figlio, la stoccata è arrivata proprio dalla signora Margherita che ha invitato i due a frenare i bollenti spiriti poiché a casa c’è un bambino che guarda la gesta del padre dentro la casa (il figlio avuto da Ariadna Romero, ndr).

Ieri sera invece è stata la volta del fratello di Pierpaolo, Giulio, che in un’intervista a Fanpage riportata anche da noi di Gossipblog si è apertamente schierato a favore del legame che si era venuto a creare con Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo non ci sta e a poche ore dall’ennesima mazzata decide di sfogare la sua rabbia parlandone con Giulia:

Ho chiesto loro di rimanere fuori dalla mia vita in questa esperienza. La cosa che più mi ha fatto male è la preferenza ma non si devono intromettere nella mia vita sentimentale, l’hanno fatto già in passato, in una passata relazione ed hanno sbagliato. Non ho mai avuto mia madre a favore.