Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il confronto con mamma Margherita: “Non andare oltre” (video)  

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nel corso della trentunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda stasera, lunedì 4 gennaio 2021, hanno aperto il proprio cuore dopo gli auguri di amici e familiari a Capodanno. L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ non ha gradito il messaggio di mamma Margherita che ha parlato di aver ‘perso dei consensi’:

Pretelli: “Ci ho riflettuto. Essendo anche io genitore, l’ho giustificata. Mia mamma si è espressa male. Io faccio quello che mi sento di fare, quello che il cuore mi dice. Saremmo finti”.

La giovane influencer non ha escluso che, dopo l’uscita dalla casa, possa trasferirsi a Roma per vivere liberamente la propria storia d’amore con il compagno:

Pretelli: “Con Elisabetta è stato un colpo di fulmine, immediata. non è stato alimentato perché non è stato ricambiato. Con Giulia è partito tutto in amicizia. Abbiamo un senso dell’humour molto simile, ci divertiamo, ridiamo”.

Il faccia a faccia con mamma Margherita

I due innamorati hanno avuto modo di chiarirsi con mamma Margherita (Qui, il video):

Mamma Margherita: “Sono venuta per il bene di mamma. L’altra volta non abbiamo finito il nostro discorso. Ti voglio bene. Tanti auguri. Forse non era il momento giusto. Ti voglio dire che hai un bimbo a casa. Cerca di moderarti poco. Devi pensare a tuo figlio che ti vede. I tuoi nonni ti vedono 24 ore su 24. Non andare oltre. Te lo dico da mamma. Cerca di stare anche con gli altri concorrenti. Hai avuto la fortuna che il programma è stato prolungato, fatti conoscere. Un pochino ti sei lasciato andare”.

Pretelli: “Ho trent’anni. Ci sono delle sensazioni che non riesci a bloccare. Starò più attento. So dove arriverò”.

Pierpaolo ha un lungo confronto con sua madre… il suo rapporto in Casa con Giulia ha un po' spiazzato la sua famiglia… #GFVIP pic.twitter.com/8p3I7Ozv95 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021

La neo coppia, formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, riceve, attraverso una toccante lettera, anche la benedizione di papà Mario.