Natalia Paragoni assente al Grande Fratello Vip 5: la reazione di Andrea Zelletta (video)  

Natalia Paragoni, nel corso della trentunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, lunedì 4 gennaio 2021, ha rifiutato l’invito della produzione di intervenire in trasmissione per un ennesimo chiarimento con il fidanzato Andrea Zelletta. Il concorrente, in settimana, ha manifestato i propri dubbi sul weekend a Capri della ragazza dopo le insinuazioni di Dayane Mello e Giacomo Urtis.

Alfonso Signorini ha spiegato i motivi dell’assenza di Natalia (Qui, il video):

Signorini: “Questa sera il Grande Fratello ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere tutte le risposte ai tuoi dubbi. Purtroppo, non ce l’aspettavamo, ma ha rifiutato il nostro invito. Ma ti dico: ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. Una richiesta che rispettiamo, ci mancherebbe. Per Natalia, quello che è stato detto in casa, non corrisponde al vero. E’ una richiesta che ci ha colto di sorpresa. Non ci aspettavamo una reazione così formale e dura anche nei tuoi confronti. Desta un certo stupore. A noi non interessa entrare nel merito di quel weekend. Resta il fatto che tu sei un concorrente del Grande Fratello. Stiamo parlando della tua vita e credo che tu abbia il diritto di dire quello che vuoi”.

Il deejay pugliese, in realtà, ha avuto modo di schiarirsi le idee credendo alla propria compagna:

Zelletta: “Non c’è stato un cambio di sentimento. Quando ho incontrato Natalia sapevo del weekend, sapevo tutto, la notizia, il chiacchiericcio mi era nuova. E’ stata una doccia fredda. Ho glissato tutto. Mi fido ciecamente di lei. Dopo alcune affermazioni, quando sono stati sganciati altri dettagli, io ho avuto questo attimo di défaillance. Da parte di alcune persone sono state dette delle cose mi hanno fatto male, mi hanno ferito. Per un istante, ho lasciato che questo tarlo entrasse nella mia testa. Riflettendoci, ripensando agli occhi di Natalia, di come mi guardava, di come aveva la sua voce stridula, vale la pena credere a Natalia, avere fiducia della propria compagna. Se avrò delle domande, le chiederò viso a viso a lei. Gli occhi di Natalia mi hanno tranquillizzato”.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ è sicuro che potrà chiedere ogni spiegazione a Natalia una volta uscito dal programma:

Zelletta: “Secondo me, per quello che la conosco, vorrà affrontare questa situazione lontano dalle telecamere. Sono argomenti talmente delicati ed intimi che vanno rispettati. Io penso che questa situazione la risolveremo al di fuori con un grande abbraccio e bacio. Lei non ha fatto tutto ciò di quello che si dice”.