Andrea Zelletta commenta la diffida di Natalia Paragoni: “Ha voluto tutelarmi” (video)  

Andrea Zelletta, dopo aver appreso la notizia del rifiuto della fidanzata Natalia Paragoni di intervenire, nel corso della trentunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’ per un ennesimo chiarimento (dopo le insinuazioni di Dayane Mello su un presunto tradimento), si è sfogato, nella notte con Giulia Salemi.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha piena fiducia nella compagna con cui è sicuro di poter avere un confronto pacato e amorevole dopo la fine del reality show di Canale 5:

Zelletta: “Io non credo che si sia voluta tirare indietro, ma come se mi avesse voluto tutelare, non gettare qualcosa in pasto… E’ stata una mezza giornata così, ci sta, ho riflettuto, ho fatto un sacco di pensieri che mi hanno fatto scacciare questo tarlo ed avere la fiducia totale. Non voglio che il nostro amore venga distrutto per il nulla. Io lo proteggerò fino alla fine. Mi sento di fare così. So la persona che ho accanto. E’ un anno che conviviamo. So chi ho al mio fianco”.

Il modello tarantino, poi, ha intenzione di far cambiare idea ad Antonella Elia che, ieri, l’ha accusato di essersi esposto poco duramente i tre mesi di permanenza nel loft di Cinecittà:

Zelletta: “Durante la puntata, ho un’ansia. Questo è un mio limite”

Nel frattempo, anche la sorella di Andrea, Alessia, sul proprio account Instagram, ha commentato, in tempo reale, il no di Natalia a partecipare al programma: