Samantha De Grenet piange dopo la lite con Antonella Elia: “Ci sono rimasta male” (video)  

Samantha De Grenet, ieri sera, dopo l’acceso confronto con Antonella Elia, durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Stefania Orlando. La conduttrice, vistosamente provata dalla discussione, stempera la tensione in un pianto liberatorio (Qui, il video):

“Uno deve anche pensare a cosa c’è dietro. Non ho voluto sbatterglielo in faccia per proteggerla. Visto che segue tanto il Grande Fratello, avrebbe dovuto seguire altre cose. Quando dietro c’è altro… Sai cosa ho passato e cosa sto passando. Prima di sparare sulla fisicità di una persona, dovresti farti due domande e pensare che, forse, dietro c’è un mondo”.

La showgirl, negli ultimi tempi, ha sconfitto un tumore. Ha deciso di raccontare il proprio calvario in tv per sensibilizzare le altre donne ad affrontare, con coraggio, la malattia:

“Ho fatto la signora. Per tutto il resto sono stata sulle mie. Non ho fatto quella che ti urla addosso. Ha detto la qualsiasi. Non credo che tutti sappiano (del tumore, ndb). Dalla prima puntata ce l’ho contro senza aver fatto un caxxo”.

La Elia, durante lo scontro, si è scagliata duramente contro la De Grenet ironizzando sul suo aspetto fisico:

“A differenza sua, non voglio andarle contro su una cosa che la fa sentire piccola, io non ci gioco. Ci sono passata. E’ strumentalizzare quello che, per me, è stata una valanga […]. C’ho un figlio che mi guarda a casa e non mi va di discutere con Antonella Elia”.