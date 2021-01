by @Massimo Falcioni

“Mi manca la sua risata in casa, ma anche la sua intelligenza e i suoi consigli”. A quasi un mese dalla morte, Federica Cappelletti ricorda il marito Paolo Rossi. “Ho chiuso la nostra camera, ogni mattina però vado e devo stare un po’ lì dentro da sola, come se fossimo insieme, ma per adesso dormo con le mie bambine”, confessa a Oggi è un altro giorno.

La giornalista, che aveva conosciuto l’eroe del Mundial 82 nel 2003, prova a descrivere il suo stato d’animo: “Si alternano sentimenti e sensazioni. Cerco di farmi forza per le bimbe, non è sempre facile. Più passano i giorni e più sento questa mancanza forte”. Quindi ripercorre il periodo della malattia: “Sono stati mesi di un’intimità e profondità incredibile. Ho scoperto una persona da un altro punto di vista, anche nella sua fragilità riusciva a regalare forza, sorrisi e coraggio. Non è stato facile”.

La speranza di farcela non è mai mancata: