Puntata elettrizzante per i Prelemi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ieri sera al Grande Fratello VIP. La nuova coppia appena nata ha vissuto le montagne russe delle emozioni fra l’incontro della madre di Pierpaolo nella glass room (che ha consigliato i due ragazzi di andare più piano con le effusioni essendo Pierpaolo un padre) e la lettera del papà di Giulia che ha menzionato anche il ragazzo in questo momento preso dalle attenzioni per la concorrente.

Finita la trasmissione, come al solito i vipponi hanno commentato i fatti della puntata tra le nomination, le discussioni accese durante la settimana e, appunto, la liason amorosa tra i due ragazzi. Giulia si ritrova nella stanza blu con Stefania Orlando. La showgirl fa qualche considerazione sul comportamento di Pierpaolo. In particolar modo si sofferma sugli atteggiamenti avuti davanti alle critiche su di lui e Giulia, rispetto a come si comportò con Elisabetta Gregoraci (quando la VIP in casa mostrò un certo interesse per l’ex velino di Striscia la Notizia.

Queste le sue parole:

Quando da studio attaccavano Elisabetta lui stava sempre zitto, tant’è che Elisabetta si era pure arrabbiata. Questa storia lui invece la difende come un pazzo, tira fuori la spada e dice “guai a chi la tocca”. Lui ieri era preoccupatissimo (si riferisce al rischio eliminazione di Giulia, poi scampata). Menomale che sei tornata perché Pierpaolo sembrava un animale dentro la gabbia. Per quell’altra (Elisabetta Gregoraci, ndr) più di due parole non diceva.

Anche Carlotta dell’Isola è della stessa opinione di Stefania (che boccia i Gregorelli): “É proprio così – dice – quando vi guardate vi brillano gli occhi. Io lo vedo.“. “Non è vero che Pierpaolo ha gli stessi occhi” conclude invece Stefania Orlando “Io ho vissuto tutte e due le cose e non per niente nell’altra occasione con Elisabetta non ci ho creduto, guardacaso“. Giulia sembra sollevata dalle parole delle due VIP e sul suo volto si accende il sorriso.