Andrea Zenga sul padre Walter: “Non abbiamo rapporti” e lui risponde piccato su Instagram (FOTO)  

Andrea Zenga, entrato timidamente nelle dinamiche della casa del Grande Fratello VIP, sembra essersi ambientato nel reality show anche se con una certa difficoltà nonostante lui stesso abbia partecipato qualche anno fa ad un altro programma tv: Temptation Island VIP.

Nella puntata andata in onda in prima serata ieri, 4 gennaio 2021 su Canale 5, il concorrente è stato chiamato in Mystery room per parlare della sua situazione famigliare. I rapporti tutt’altro che buoni con suo padre, l’ex giocatore e allenatore Walter Zenga, sono stati al centro della chiacchierata con Alfonso Signorini. Andrea ha confessato che il suo legame con il padre è praticamente inesistente, i due infatti non si vedrebbero da 14 anni:

Non ho mai passato Natale o compleanni con lui. Non abbiamo rapporti, quindi non mi manca.

Andrea è fermo su una posizione: il primo passo non lo vuole fare lui, bensì pensa che sia il padre a doverlo fare. Sottolinea che nei momenti difficili passati, sua madre e i fratelli gli son stati a fianco. Nonostante ciò, Andrea non vuole dare nessuna colpa a suo padre poiché, a suo dire, Walter Zenga ha la libertà di voler assumersi o meno le sue responsabilità paterne.

Dopo la puntata, parlando con Samantha de Grenet, Andrea ha confermato di non aver pensato al riavvicinamento col papà. “Non ho cercato mio padre perché non ho sentito un suo volerlo dall’altra parte“. Anche suo padre però sembra essere della stessa opinione. Oggi l’allenatore vive a Dubai, come riferisce il sito Giornalettismo. Il suo account è stato preso di mira dalle critiche ed evidentemente irritato dalle parole di Andrea ha risposto per le rime con questo post su Instagram: