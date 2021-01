Da che parte sta Maria Teresa Ruta? Sicuramente dalla sua, ben consapevole che l’unica persona di cui potersi fidare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è solo sé stessa. Sopravvissuta a decine di votazioni, dopo oltre tre mesi di permanenza nel reality, Maria Teresa Ruta ha bene in mente le dinamiche del gioco.

Al termine dell’ultima puntata in prima serata del Grande Fratello Vip 5, la conduttrice è stata interrogata dalla coinquilina Samantha De Grenet circa le relazioni che intercorrono tra le mura della casa. “Tu sei amica di Tommaso e Stefania, perché secondo te hanno avuto questi problemi con Dayane?”, si è chiesta Samantha De Grenet dopo gli scontri della diretta, mentre Maria Teresa ha replicato all’istante:

Nonostante gli scontri del passato, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta hanno sempre nutrito rispetto reciproco, l’una per l’altra. La stanchezza della permanenza nella casa inizia a farsi sentire, tant’è che la conduttrice si è poi lasciata andare sulle sue scelte quando scatta una polemica:

Diciamo che si sono arrabbiati con Dayane per la situazione di Francesco e poi sono stati in favore di Rosalinda… ma quando ne parlano io esco per non farmi influenzare.