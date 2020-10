Dopo la quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, in nottata, Francesco Oppini si è scagliato duramente contro Dayane Mello per la nomination che, lunedì, lo vedrà impegnato contro Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. I due vipponi non salvati saranno i primi nominati al televoto della prossima settimana.

https://www.instagram.com/p/CG_TRC_JKM1/

Il telecronista sportivo non ha gradito la motivazione della modella brasiliana con cui ormai i rapporti sembrano incrinati per sempre… almeno all’interno del ‘Grande Fratello Vip’:

Oppini: “Le bugie hanno le gambe corte. Io ho la coscienza pulita. Sei arrogante, maleducata, aggressiva con molta tranquillità. Se per te un mese e mezzo vissuto, non vale niente… La tua motivazione è ridicola. Hai modi di fare assurdi. A differenza tua, io non parlo perché non sono stronzo. Tu dici di peggio. Non è perché non sei italiana deve passare il concetto che tu capisci una cosa per un’altra”.

Mello: “Questa è la tua paura… far passare qualcosa di sbagliato. Inizia a raccontare le cose giuste”

Oppini: “Le cose giuste sono stare lontano da persone come te. Quando un amico mi ferisce ci rimango male, sempre. E ti consideravo un’amica”

In giardino, poi, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, confidandosi con Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando ed Enock Barwuah ha confessato di aver visto in Dayane ‘la sorella che non ha mai avuto’ e che, avverte maggiormente la delusione del suo comportamento.

Nel frattempo Rosalinda cerca di consolare la Mello, ferita dalla sfuriata dell’uomo. La ragazza cerca di parlare con questi per capire la sua versione, cercando di difendere l’amica: “Non puoi dire che lei sta facendo un gioco, non è così, non è cattiva”.

L’attrice parla nuovamente con la modella, la quale però non vuole più essere consolata o proseguire a parlare della questione: “Queste cose qua non sono niente per me, ho passato cose peggiori”.