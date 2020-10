Durante la diretta della quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, Stefania Orlando è stata attaccata duramente da alcun i compagni d’avventura per le dichiarazioni contro Elisabetta Gregoraci che, a suo dire, avrebbe pianificato una comfort zone con Pierpaolo Pretelli per giustificare la propria presenza nella casa di Cinecittà.

Il marito, Simone Gianlorenzi, su Twitter, ha manifestato la propria delusione perché nessuno degli altri componenti della stanza blu (Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Guenda Goria) si sono schierati dalla sua parte preferendo restare in silenzio durante il duro confronto.

In serata, c’è stato uno scambio di tweet con Gaia, la sorella del giovane influencer:

Gianlorenzi: “Ci fosse stato uno che abbia spalleggiato @stefyorlando… non una voce amica, non un sostegno. Nessuno ha preso una posizione a favore. Bene. Ne prendiamo atto. #gfvip”

Zorzi: “Simone mi spezzi il cuore”

Gianlorenzi: “Gaia, tesoro, io non ce l’ho affatto con Tommy che adoro. il mio tweet non era per lui. In quella casa sono venti persone e vedere in diretta Stefy da solo contro il branco mi ha fatto male. Specie in questo momento che rischia l’eliminazione. Loro si vogliono bene, e io con loro”

Zorzi: “Ciao Simone!! Capisco benissimo, il tweet infatti era scherzoso, aspetto solo che Tommaso si schieri con Stefy”

Gianlorenzi: “La verità è che sono molto preoccupato, avrei voluto stare lì io a darle man forte in questo momento così difficile. Forse effettivamente sono stato troppo impulsivo mi sono fatto prendere dalla rabbia. chiedo scusa”

Poi, l’ex protagonista di ‘Riccanza’ ha donato l’immunità alla Orlando, di fatto, sfilandola dalla possibile nomination.

Qualche ora dopo, il musicista ha ribadito la proposta, fatta già qualche settimana fa a Tommy: “Grazie #TOMMASO non vedo l’ora di stare tutti insieme sotto al piumone, porta anche @zorzi_gaia. La verità e il cuore vincono sempre. Chiedo scusa a tutti se stasera sono sembrata un po’ antipatico, colpa della tensione e delle ingiustizie. È un gioco. #gfvip @stefyorlando”