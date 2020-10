Dopo la diretta della quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono ritrovati a tavolo per chiarire l’intervento, sui social e via Skype, di mamma Alba Parietti dopo il pesante attacco nei confronti dell’ex protagonista di ‘Riccanza’ (Qui, il video).

Tommy teme che l’opinione di una donna, che fa tv da moltissimi anni, possa affossare la propria carriera televisiva in continua ascesa: “Un conto è se vuoi proteggere tuo figlio, un conto è affossarmi volutamente per salva”.

Oppini cerca di rincuorare il compagno d’avventura: “Mi sono dissociato, è stata troppo pesante. Puoi avere un’opinione ed esprimerla in un altro modo. Io non c’entro se mia mamma se scrive queste dichiarazioni. Fidati, sarai la prima persona che mia madre vorrà invitare a cena, ne sono sicuro”

Zorzi: “Io non mi permetterei mai di rispondere a tua mamma. Ho stima e lei fa un lavoro che rispetto. Per il pubblico italiano è Alba Parietti, mia mamma sarà morta”.

Oppini: “Ha detto delle cose molto forti. Ha voluto rimediare per come la conosco io. Non fa queste cose per piaggeria, prendi per buona l’ultima parola che ha detto”.

La delusione per il dopo puntata

Oggi, il pensiero del confronto a distanza con Alba Parietti è ancora vivido nella mente di Tommy (protagonista, ieri sera, di una finta nomination nei confronti della showgirl). Ha voluto fare una zucca di Halloween, in stile Alba Parietti, una torta in segno di pace.

Tommaso che vuole dedicare la zucca 🎃 ad alba parietti ahahahahahah #gfvip — Prince Dave ☀️🏳️‍🌈 (@DavideCovello) October 31, 2020

Tommaso:"Al televoto ho nominato Alba Parietti" Oppini:"Di sicuro tra 3 giorni è qui" Tommaso:"Ecco ditemelo prima che mi rinchiudo nel market" IO ADORO, FATE ENTRARE ALBA.⚰️⚰️⚰️#gfvip — Serena (@RickyGol22) October 31, 2020

Confrontandosi in camera con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, Tommaso teme che l’intervento della Parietti possa mettere a repentaglio il proprio percorso nel gioco: “Ci sono rimasto male, perché Alba Parietti è un nome importante e io invece non ho nessuno che mi supporti così lì fuori”.

Ci sarà un chiarimento definitivo tra i due all’interno del loft di Cinecittà?