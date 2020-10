Protagonisti dell’ultima copertina del magazine ‘Gente, in edicola, questa settimana Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dopo quasi un anno d’amore, hanno manifestato la volontà di mettere su famiglia programmando, in maniera concreta, l’arrivo della cicogna. Nel mese di ottobre, i due ex concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’ hanno festeggiato i rispettivi compleanni (lui 29, lei 40). Entrambi sono pronti ad un futuro assieme con grandi progetti di coppia:

“Sono sempre stato più maturo della mia età, sono cresciuto con amici e cugini più grandi, talvolta di testa mi sento un cinquantenne. Per questo non mi spaventa dire che con Clizia penso al futuro, che sogno una vita con lei e

un figlio nostro. Se ne parlo con i miei coetanei mi chiedono se sono pazzo, chi me lo faccia fare. Ma per me la famiglia è un valore fondamentale. E, seppur mamma e papà si siano separati quando ero un bambino, sono stati due genitori fantastici, mi hanno cresciuto nell’amore”.

Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha conosciuto, dopo qualche tempo, Nina, la bimba di 5 anni, nati dalla relazione con il leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. Il matrimonio tra l’influencer siciliana e la rockstar si è concluso, in maniera piuttosto turbolenta, lo scorso anno, prima dell’ingresso nel reality di Canale 5:

“Nel mio cuore c’è sempre stato il desiderio di una famiglia con più figli. Paolo è l’uomo giusto. Ora che siamo nel massimo dell’amore, della passione, che l’alchimia è fortissima, potremmo pensare di iniziare a cercare un bambino. Nina sa che c’è Paolo, che è un amico speciale. L’ha conosciuto con estrema gradualità, in mezzo ad altra gente, e nel rispetto dei ruoli. Lei mi vede felice, me lo fa spesso notare”.