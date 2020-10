by @sebastianocascone

Oggi, sabato 31 ottobre 2020, Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno avuto modo di chiarire dopo lo scontro di ieri, durante la quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, in trasmissione, è intervenuto duramente per difendere Elisabetta Gregoraci, accusata di fingere con Pierpaolo Pretelli.

Orlando: Ci sono rimasto male perché ti sei scagliato… ”

Oppini: “Ti chiedo scusa per essermi scagliato in maniera un po’ diretta. Io e te possiamo mandarci a quel paese 10 volte al giorno. Ma c’è un atteggiamento in te che mi fa capire che sei una persona perbene”.

I due compagni d’avventura sotterrano l’ascia di guerra lanciandosi in un abbraccio carico di affetto e stima reciproca.

Orlando: “Mi dispiace”

Oppini: “Anche a me. Aiutami a fidarmi quando non capisco, a volte, il tuo modo di essere”

Orlando: “Se non vedo una cosa non chiara, lo dico… Ognuno dice la sua… poi sei liberissimo di fare quello che vuoi”

La Orlando e Oppini, poi, si sono ritrovati nella sala da bagno dove, nel frattempo, Tommaso Zorzi stava facendo la doccia. Tutti e tre sono tornati a parlare della querelle tra l’influencer ed Alba Parietti:

Oppini: “E’ una che reagisce molto di impulso, di cuore. Con Antonella (Elia, ndb) ha commentato un termine, non l’ha mai nominata”

Zorzi: “Ha detto che sono un imperatore romano”

Oppini: “E’ pure un complimento”

Orlando: “Gli ho detto le stesse cose che stai dicendo tu Franci solo che a me non mi ascolta mai”.

Oppini: “Lo fa anche con me ed infatti mi fa incazzare”.

Orlando: “Ecco”

STEFANIA “Quando sono entrata e lui mi ha guardato negli occhi, ho avuto un colpo di fulmine perché ho visto che nei suoi occhi c’è dolcezza” FRANCESCO “ho capito che quando riesci ad entrare nel suo mondo, fai fatica poi ad uscirne. E fa fatica lui ad uscire dal tuo” 💖#gfvip pic.twitter.com/IJHDNIG0oH — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) October 31, 2020