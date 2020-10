Andrea Zelletta, dopo tre giorni di lontananza, oggi, 31 ottobre 2020, è rientrato nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha fatto il suo ingresso nel loft di Cinecittà tra gli applausi, gli abbracci dei suoi compagni d’avventura.

Eccoci a piangere per il ritorno del nostro comodino preferito CHI L’AVREBBE MAI DETTO #gfvip pic.twitter.com/Gh6puERGfS — fede 🌼 (@wordsoverwalls) October 31, 2020

Il gieffino, giovedì sera, era uscito momentaneamente dal gioco per non meglio specificati ‘motivi personali’.

Anche i social ufficiali del reality show di Canale 5 hanno comunicato il rientro del concorrente con un messaggio:

Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2020

Anche la sorella Alessia, poche ore fa, ha ufficializzato il ritorno del deejay pugliese:

“Finalmente posso dirvi… Ci vediamo tra poco con Andrea nella casa più spiata d’Italia! Ti aspettiamo amore mio… Quindi vi dico state tranquille, fidatevi di me”.

Andrea ha ricevuto l’affetto dei compagni della stanza arancione, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci e della Contessa Patrizia De Blanck.

Zelletta: “Sono rinato”

De Blanck: “Mi mancano i tuoi massaggi. Ero così preoccupata”.

Fa la conoscenza della new entry Paolo Brosio: “Ti stavamo aspettando da tanto tempo”.

Andrea Zelletta, Grande Fratello Vip, chi è?

Dai campi da calcio, dove lo attendeva un radioso futuro, alle passerelle delle sfilate internazionali: un’occasione capitata quasi per caso nel periodo in cui lavorava come personal trainer a Milano lo ha lanciato nel mondo della tv; grazie alla partecipazione a Uomini e Donne oltre alla notorietà ha trovato anche l’amore. Con la fidanzata Natalia, modella come lui, condivide tutto, in special modo l’attività sui social network dove insieme raccontano ai tantissimi follower la loro quotidianità. Moda a parte, la grande passione di Andrea è la musica.