Messe in pausa le discussioni con gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha deciso di aprire il suo cuore e di confessare a Mario Ermito alcuni pensieri del passato. In un momento di grave crisi e di profonda solitudine, Dayane Mello ha pensato di togliersi la vita.

La modella sudamericana, volto noto del piccolo schermo italiano, ha rivelato di aver tentato il suicidio nel 2018, l’anno successivo alla partecipazione a L’Isola dei Famosi. Ecco cos’ha rivelato a bordo piscina al suo collega di gioco:

Ho pensato di morire, di non voler vivere più. Cercare di andarmene via, se la vita è questa e così difficile. Ero già in Italia ed avevo già Sofia, era tre anni fa. Tutti i miei dolori, le mie tristezze e le mie mancanze mi sono venute addosso, perché prima ero concentrata a viaggiare e lavorare, ad essere una donna e una mamma indipendente. Ma che vita è? Chi si prende cura di me? Chi mi dà un consiglio, perché mi sento così sola? Ho passato un anno difficile, sono diventata molto magra, ero molto depressa. Aprivo la finestra e vedevo il buio, mi sono staccata anche dalla famiglia di Stefano (Sala, suo comapgno) perché pensavo fossero invadenti. Vedevo il problema negli altri, ma non in me.