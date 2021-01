Ariadna Romero è l’ex del velino Pierpaolo Petrelli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. I due hanno avuto anche un bambino, Leo, ma nonostante la separazione i due sono rimasti in buonissimi rapporti. Qualche puntata fa, la Romero ha fatto anche una sorpresa al ragazzo, tanto da innescargli il dubbio di un ritorno di fiamma.

Nel corso di Casa Chi, la diretta interessata ha escluso categoricamente questa ipotesi. La Romero ha affermato di avere avuto con lui una bellissima storia d’amore, innamorandosi di un ragazzo meraviglioso. Dal momento che la coppia ha avuto un bambino, afferma la modella, lui è rimasto la sua famiglia e un punto di riferimento. La ragazza interpreta i dubbi di Pretelli come un momento di crisi dopo che le cose con Elisabetta Gregoraci non era andate bene.

In realtà la Romero ha voluto fare una piccola critica al suo ex fidanzato, per il modo in cui si è rivolto alla madre, che gli ha consigliato in diretta di trascorrere meno tempo con Giulia Salemi, sua nuova fiamma, e più con il resto dei coinquilini. La signora gli aveva detto nel corso di una sorpresa “Ricordati che hai un bambino“. Anche la stessa Giulia è stata presente al colloquio, un po’ imbarazzata in quanto ha considerato decisamente precoce questo incontro.

Un’altra precisazione deriva dal fatto che Pierpaolo Pretelli ha baciato un’altra donna, facendosi vedere in televisione dal figlio Leo. Ariadna Romero precisa che non ha mai presentato alcun fidanzato al suo bambino, ma che questo episodio deve valutarlo a questo punto suo padre.

Infine, la modella ha difeso Elisabetta Gregoraci:

“La Gregoraci? Non ha bisogno di giocare con Pierpaolo. Mi è piaciuta e non penso abbia usato Pierpaolo per restare nella casa del GF Vip. Gli ha fatto dei discorsi molto saggi. Se hanno giocato o no lo sanno loro!”.

Foto: account Instagram Pierpaolo Pretelli