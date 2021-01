Al Grande Fratello Vip 5 va in onda uno screzio tra Tommaso Zorzi (che Pupo ha proposto come opinionista della prossima edizione) e Dayane Mello. Il motivo? Per un gioco organizzato dagli autori del reality show del lunedì sera di Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.

Non potendo assegnare alcuna calza, gli autori della trasmissione hanno pensato di organizzare un gioco per i concorrenti per la casa più spiata d’Italia. I ragazzi e le ragazze dell’appartamento di Cinecittà avrebbero dovuto consegnare due zuccherini e due carboni agli altri coinquilini. Naturalmente, lo zuccherino sarebbe stato consegnato in base alla simpatia e alla complicità, il carbone per una manifesta antipatia.

Se in altri tempi sicuramente il maggior numero di carboni se lo sarebbe aggiudicato Franceska Pepe, la maglia nera va a Dayane Mello. La modella brasiliana, da tempo in testa alle preferenze dei telespettatori, si è infatti “portata a casa” più carboni di tutti, rimanendo stizzita.

Lo sfogo ha infastidito l’influencer milanese Tommaso Zorzi, che le ha detto di non fare la vittima ma di pensare a cosa combina al resto dei coinquilini nel corso della settimana. La diretta interessata ha replicato che non fa assolutamente la vittima nei confronti dei telespettatori o con gli altri concorrenti.

Alla fine Tommaso Zorzi e Dayane Mello hanno chiarito la questione, nonostante i dissapori tra l’influencer meneghino e la modella brasiliana, che nelle ultime ore ha fatto una confessione inaspettata. La ragazza ha infatti rivelato di aver tentato il suicidio:

“Nella mia vita c’è stato un periodo in cui ho pensato che la mia vita fosse un problema. Vedevo tutto buio e pensavo fosse tutto così difficile. Avevo voglia di morire, di non voler più vivere. Di cercare di andarmene via. Pensavo che se la vita fosse questa. Purtroppo mi è successo 3 anni fa, avevo già Sofia. Perché ho fatto questo? Ero arrivata al punto in cui tutti i miei dolori e le mie tristezze e mancanze mi hanno sovrastata”.

