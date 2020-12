Pierpaolo Pretelli: “Ariadna Romero? Ho provato a riconquistarla” (video)  

Pierpaolo Pretelli, stasera, lunedì 21 dicembre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha avuto modo di riflettere sui reali sentimenti nei confronti dell’ex fidanzata, Ariadna Romero, mamma di suo figlio Leonardo (Qui, il video):

“Soprattutto in questi ultimi tre giorni ho provato a cercare di chiarire qualcosa dentro di me. Io pensavo di aver superato questa fase, questa rottura. Ci siamo lasciati per cose banali. Eravamo ancora tanto innamorati. L’ultima volta che ci ho provato, in maniera molto determinata, è stato nel periodo del lockdown. Ho riflettuto molto, l’ho passato da solo. Le ho detto tutto il sentimento che non ero mai morto. Mi sono aperto anche con le lacrime agli occhi. La sua reazione è stata… ha partecipata, è stata attenta a tutto quello che dicevo. A piccole dosi, ho provato a riconquistarla. E’ stato un corteggiamento partendo da zero. Mi sono detto: ‘Perché vivere con il rimpianto di non averci provato’. Mio figlio è nato dall’amore, è il frutto dell’amore”.

Al momento, l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ non ha ancora le idee ben chiare sul percorso da intraprendere con l’attrice cubana:

“Sto cercando di capire, di distinguere l’amore per la madre di mio figlio e quello che provo per lei”.

La visita a sorpresa di Ariadna Romero

Il gieffino è rimasto particolarmente colpito dalla visita a sorpresa di Ariadna:

“Ho visto famiglia. In quel momento, mi sono solo passati solo bei ricordi. Io penso che, qui, lei abbia conosciuto il Pierpaolo di cui si è innamorato. Io penso che qualcosa sia scattato. Era l’ultima persona che pensavo potesse farmi una sorpresa”.

Anche Elisabetta Gregoraci che, in settimana si è scambiata qualche messaggio con la Romero, sarebbe felice per il ritorno di fiamma:

“Siete una bellissima famiglia. A me piacerebbe vederli assieme per il bene di tutti e tre”.