Cristiano Malgioglio ad Arisa: “Avrei dovuto fare anche io Sanremo” (video)  

Cristiano Malgioglio, durante la ventottesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha incontrato Arisa, sua vicina di casa e artista a cui è legato da una profonda stima umana e professionale (Qui, il video):

Malgioglio: “Sono felicissimo di questo regalo. Tu sai quanto ti amo. Io ho un’ammirazione, per te, enorme. Ti ho sempre detto che hai la voce più bella in Italia. Se fossi nato in Francia saresti la nuova Edith Piaf. Io ti amo molto, ti adoro. Siamo vicini di casa, è stato un regalo fantastico. Queste feste mi mettono una tristezza fortissima. Dopo la fine di queste feste mi ricarico”.

Arisa: “Sono contenta che mi hai desiderata. Sono venuta a portarti il panettone. Sarebbe meglio mangiarlo assieme, io sono a Milano e tu a Roma in questo momento. Sono felicissima. E’ sempre una gioia vederti in tv, ma anche tenerti vicino a Porta Venezia. Torno presto”.

Malgioglio: “Amica mia dolcissima, sei meravigliosa, grazie che sei venuta per me stasera. Quando ci incontriamo ci sono sempre degli abbracci, parliamo di tutto tranne che di musica. Ho scritto per lei il testo di Amarsi per due grazie a Caterina Caselli che mi aveva contattato dicendomi che non potevo fare solo televisione. E’ meravigliosa. So che farà Sanremo, ed è bellissimo. Anche io avrei dovuto fare Sanremo, mi aveva chiamato Amadeus, così sarei stato in gara con te ma ad Amadeus ho detto: ‘Dai un posto ad una giovane. Io non ho bisogno di fare Sanremo’”.

Arisa: Sei molto affettuoso, carino. Sei tanto bravo. Ti amiamo tutti. Cerca di essere felice per quello che possiamo”.

Il cantautore, infine, ha rimangiato una fetta di panettone ad oltre vent’anni dalla morte dell’adorata mamma (Qui, il video).

La storia di una grande amicizia… Quella tra Cristiano e Arisa. Un momento di affetto profondo, che va dritto al cuore. #GFVIP pic.twitter.com/EGAkIYZQwJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 21, 2020