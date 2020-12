Tommaso Zorzi, l’incontro con la sorella Gaia: “Mi manchi da impazzire” (video)  

Tommaso Zorzi, stasera, durante la ventottesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda lunedì 21 dicembre 2020, ha avuto la possibilità di incontrare (a debita distanza) Gaia. L’influencer ha minacciato, qualche giorno fa, di lasciare la casa di Cinecittà dopo aver letto alcuni tweet della sorella e del manager Lazzaro.

L’incontro tra i due fratelli è davvero emozionante (Qui, il video):

Gaia: “Non mi far piangere… Tu dimmi se devo venire qua per spiegarti l’ironia che ho fatto in alcuni tweet. Hai interpretato di tutto e di più. Siamo stati svegli fino alle 5 di mattina a vedere il tuo breakdown. Davvero non ci potevo credere. Io, secondo te, ti voglio punire per la nomination di Stefania. Capisco che stare nella casa è difficile. Sei lì da novanta giorni e ti attacchi a tutto quello che vedi da fuori. Io quando parlo con il marito di Stefania, Simone… come io tifo per te, lui tifa per te. Entrambi avete un fan numero uno. Lo ammetto… Ho un debole per Stefania. Devi rilassarti, figurati se una nomination va a rovinarti il percorso. Sui social, tifare Tommy è scontato”.

Tommaso: “Io sono cosi contento di vederti, sei bellissima. Sono fiero di te. Ho riflettuto molto sul nostro rapporto. Mi sono accorta della donna che sei, matura, simpatica. Ti amo”.

Gaia: “Mi manchi da impazzire. La gente ti ama per ogni singola sfaccettatura. C’è gente che ti sostiene anche quando fai una cagata come nominare Stefania. Tommaso è rimasto identico a come lo conosco. La mamma si sente con Francesco. Oggi abbiamo fatto il viaggio in treno con lui. Gli ho dato anche il tuo libro. Francesco l’ho conosciuto oggi”.