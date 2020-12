Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: “Confronto tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso. L’antipatia è reciproca”  

by @sebastianocascone

Alfonso Signorini, ospite, stasera, lunedì 21 dicembre 2020, del GF Party, condotto da Awed su Mediaset Play, anticipa alcuni momenti della ventottesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda tra pochi minuti:

“Natale è una festa importantissima. Ho voluto ricreare un’atmosfera, calda come se fossimo in famiglia tra amici. Mi piace che si respiri questa atmosfera. Ho insistito che la casa fosse addobbata a festa. Io sono innamorato del Natale. Questa è la mia puntata più desiderata. Entriamo a fare compagnia a tante persone sole. Ci saranno delle atmosfere più rilassate ma si litigherà anche stasera. Abbiamo Arisa con Alberto Urso che canteranno i jingle più amati. Ci sarà il ritorno di Cristiano Malgioglio. Ritorna in casa”.

Il giornalista, inoltre, ha confermato che ci sarà un confronto tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso, che sarà sulla passerella in qualità di guest star:

“Ci sarà un po’ di sangue. L’antipatia è reciproca. Nemmeno Alberto Urso può soffrire Tommaso Zorzi”.

Il direttore di ‘Chi’ ha tessuto le lodi della new entry, Cecilia Capriotti che, in questi giorni, si è fatta notare per dei siparietti assai esilaranti:

“Cecilia è un personaggio fortissimo. E’ una persona che conosco molto bene. Mi fa piacere che il pubblico lo ami. Ho ospitato Cecilia a casa mia è stata una delle estati più divertenti della mia vita. E’ matta, è una svalvolata”.

Le anticipazioni sulla ventottesima puntata al GF Party

Il padrone di casa del reality di Canale 5 ha confermato la presenza di Elettra Lamborghini in occasione della festa dell’ultimo dell’anno:

“Se viene Elettra è perché non c’è la sorella. Tra le due non corre buon sangue. Il cast del veglione di fine anno è in via di definizione. Ci sono tanti rumours infondati”.

Stasera, si affronterà anche il ‘caso’ di Pierpaolo Pretelli ancora legato all’ex fidanzata Ariadna Romero:

“Credo che a Giulia non dispiaccia Pierpaolo. Ha molto paura di rivivere le esperienze passate che, in casa, ha vissuto con Monte. E’ un working in progress. Può essere che la situazione possa cambiare da un momento all’altro”.

Alfonso ha detto che vuole far confrontare Tommaso e Alberto Urso perché l'antipatia è reciproca. DOMANDO:#GFVIP pic.twitter.com/jsO3D1EiU8 — be your own anchor ⚓ (@Hanyauku___) December 21, 2020

al gfvip party Alfonso ha detto che ci sarà un confronto Tommaso/Alberto Urso SE NON STO VOLANDO ALLORA CHE CAZZO STO FACENDO#GFVIP pic.twitter.com/eI0Q48f2Rz — 85%🐍 (@missvngfra) December 21, 2020

Vivo solo per le facce che farà Tommaso quando vedrà Alberto Urso.

MI TREMA IL CULO. #GFVIP pic.twitter.com/3Bkqj1Lwqx — onejda (@one94265679) December 21, 2020

Awed:"Hai visto la vecchia IG story di Tommaso Zorzi su Alberto Urso? Ci sarà un confronto?" Alfonso:"Assolutamente si, perché l'antipatia è reciproca. Urso non sopporta Zorzi" Praticamente scelgono gli ospiti/concorrenti in base alle antipatie di Zorzi. #GFVIP — PUPO NON CE LA PUOI FARE (@chetrashhh) December 21, 2020