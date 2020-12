Grande Fratello Vip 5: le statuine del presepe dei ‘vipponi’ (video)  

by @sebastianocascone

All’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, si respira l’aria di Natale. Dopo l’albero e gli addobbi della tradizione, Genny Di Virgilio, artigiano di San Gregorio Armeno (Napoli) ha realizzato le statuine del tipico presepe napoletano con le sembianze dei ‘vipponi’. L’artista, in un video messaggio, ha mandato gli speciali auguri ai concorrenti del reality di Canale 5. Stefania Orlando è tra le più emozionate per le parole

Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò leggono il comunicato della produzione:

“Vipponi, avete riempito la casa di addobbi natalizi, avete fatto l’albero, preparato i vostri regali. Ma manca ancora qualcosa: Natale non è Natale senza il presepe e il Grande Fratello vi dà la possibilità di farne uno veramente speciale! Andate in Mystery Room a prendere tutto il necessario”.

Le statuine del presepe di Pierpaolo e Giulia Salemi, Tommaso: “datevi un limone con le statuine”#GFVIP pic.twitter.com/NWs5iDln5s — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020

La statuina del presepe di Tommaso Zorzi: “io sono un turista tedesco a Desenzano del Garda”#GFVIP pic.twitter.com/n8Y6ZtlYmx — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020

La statuina del presepe di Stefania Orlando: “mi hanno fatto anche la ricrescita”#GFVIP pic.twitter.com/jcG05J74V9 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020

Fuori dalla grotta, quindi, troviamo Cristiano Malgioglio, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta (rigorosamente a torso nudo), Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Esclusi, al momento, le new entry del ‘Grande Fratello Vip 5’ come Carlotta dell’Isola, Sonia Lorenzini, Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet, Mario Ermito e Andrea Zenga che, dopo il filmato, hanno lanciato un appello a Di Virgilio per arricchire il presepe con le loro statuette.

Sonia: “Allora lo dicessero che è il loro Grande Fratello”

Andrea: “Si si, noi siamo solo quelli per allungare il brodo”

Sonia: “Si, loro sono tipo l’arrosto e noi il contorno”.

Non figurano nemmeno gli eliminati e personaggi come Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci che si sono ritirati alla scadenza del contratto.