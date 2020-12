Dayane Mello: la polemica social per una frase a Rosalinda Cannavò (video)  

Nelle scorse ore, il popolo del web ha espresso, a gran voce, la propria indignazione per una frase di Dayane Mello del ‘Grande Fratello Vip 5’, rivolta all’amica Rosalinda Cannavò. A tarda notte, l’attrice si è messa ai fornelli per preparare un uovo con bacon. La modella brasiliana ha rimproverato Adua per quel pasto consumato lontano dalla cena:

🚨ecco il video per chi non l’avesse ancora visto🚨 #gfvip pic.twitter.com/odYOgRVBVR — croccante stavo 55%💥 (@pazzeskamiIano) December 21, 2020

Mello: “Tu sei fuori. Tu sei proprio fuori. Io non capisco che fa dieta, mangia la mela tutto il giorno per mangiare uovo e bacon alle 3 del mattino. Tanto tu lo sai dove va tutto questo vero? Tutto nelle gambe, tutto nella cellulite!”

Cannavò: “Non me ne frega niente”

Mello: “Pazienza, piacerò anche così”.

Gli internauti si sono scagliati contro Dayane a difesa di Rosalinda per i problemi dell’attrice legati al cibo. In passato, infatti, la bella siciliana ha confessato di aver sofferto di anoressia: “Io dico ‘mi amo’, ‘mi accetto’, però alterno momenti. Perché immaginati io magrissima, a un certo punto divento il doppio di quanto sono ora. Il mio metabolismo non funzionava più. È stata durissima, alternavo momenti che mi vergognavo anche a uscire. È stata una lotta con me stessa continua, però adesso mi accetto, ne sono uscita. Gli altri non capiscono che il disturbo alimentare è di testa, esternamente puoi stare bene ma di testa no”.

Non sono una fan né di Rosalinda né di Dayane. Dico semplicemente che Dayane poteva evitare di fare quella sparata, soprattutto se sei a conoscenza di quello che ha dovuto passare Rosalinda.

Non vorrei mai avere una amica come Dayane. Sono onesta. #GFVIP #GFVIP5 #gfvip — Dakota.94 (@Dakota9411) December 21, 2020

Ho appena visto i video di Dayane che prende in giro Rosalinda per essersi fatta le uova con il bacon, e ho solo una parola da dire

IMBARAZZANTE#GFVIP — Giulia🌹 (@chimkookg) December 21, 2020

Manca tra l'altro la parte finale in cui Dayane imita una persona in sovrappeso. Meno male che è sua amica. Ma a prescindere da questo, è diseducativo e manca di rispetto a Rosalinda in primis e a tanti di noi che hanno sofferto e soffrono di disturbi alimentari. #gfvip https://t.co/2N8MJF9EVw — ռինա 🇦🇲 ☪️ (@itsmeadeelah) December 21, 2020

Le due concorrenti, dopo qualche ora, si sono nuovamente confrontate, in maniera pacifica, contando anche sulla presenza di Andrea Zenga. Dayane ha consigliato Rosalinda ad evitare di mangiare fuori pasto perché potrebbe far male al metabolismo.