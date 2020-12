Alberto Urso al Grande Fratello Vip 5: il pensiero di Tommaso Zorzi sul vincitore di Amici (video)  

Alberto Urso, vincitore dell’edizione 2019 di ‘Amici’, nelle prossime ore, varcherà la porta rossa del ‘Grande Fratello Vip 5’, in qualità di special guest star. Il giovane interprete intonerà con gli inquilini della casa di Cinecittà i tipici canti natalizi.

Nelle ultime ore, il popolo del web ha rispolverato un video del passato, con protagonista Tommaso Zorzi, che, qualche tempo fa, non nutriva una particolare stima professionale nei confronti del cantante.

Il pensiero di Tommaso Zorzi su Alberto Urso#GFVIP pic.twitter.com/C3VTLvbNOU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020

“Alberto Urso, due cog***ni così non me li facevo da un po’”.

Qualche giorno fa, il trionfatore del talent show di Maria De Filippi ha voluto affidare, ai propri social, un messaggio di speciali auguri (in musica) a tutti i followers a pochi giorni dal Natale:

“Have Yourself A Merry Little Christmas. Sarà un Natale diverso da tutti gli altri ma proprio per questo c’è bisogno di stare tutti più vicini, di darci ancora più amore. Questo è un piccolo pensiero per voi, per dirvi che mi mancate e che se ci comportiamo tutti bene, il prossimo anno canteremo insieme sotto lo stesso cielo. Un grazie al maestro @nicolofragilemusic

Vostro sempre Alberto”

Stasera, anche Arisa, già insegnante di canto di ‘Amici’ e nel cast del ‘Festival di Sanremo’ nella categoria dei Big, prenderà parte al reality in qualità di ospite d’eccezione.