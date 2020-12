Tommaso Zorzi imita Massimiliano Morra (video): la replica dell’attore  

Nelle scorse ore, Tommaso Zorzi, da buon intrattenitore, si è lasciato andare ad un’esilarante imitazione che riguarda uno degli eliminati dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ovvero Massimiliano Morra.

Secondo voi la famiglia Morra gli manderà una querela? 😂 #GFVIP pic.twitter.com/TeBbQMQA3C — 𝐇𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐣𝐞𝐬𝐭𝐲 (@iminharrysheart) December 21, 2020

Zorzi: “Mandavano le clip e lui lì faceva delle cose. Non era soggettivo, un filmato non può esserlo. Tu vedi quello che succede. Eravamo in puntata e mandano un filmato dove lui dice a me una cosa, a Rosalinda un’altra e Dayane un’altra ancora. A qual punto gli ho detto ‘Vedi Massimiliano? E lui mi fa ‘E no Tommy, perché io ci ho riflettuto’. Lì ho detto ma come? Il tutto nel giro di 5 minuti. E lui continuava ‘E Tommà si può o no cambiare idea nella vita?’ Io gli ho detto che certamente si può cambiare idea, però così. Continuava a rimarcarmi che si doveva fare sempre ciò che volevo io. Oppure ti diceva che gli andava così. Mi faceva uscire pazzo!”.

L’attore, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha replicato alla parodia dell’influencer:

“Pensa ai tuoi continui ribaltamenti nei confronti degli altri che prima li mandi in nomination e poi te ne penti” facendo riferimento alla nomination di Tommy a Stefania Orlando. L’ex gieffino, inoltre, ha evidenziato il fatto che l’ex protagonista di ‘Riccanza’, in più occasioni, abbia manifestato di lasciare il gioco: “Oppure che volevi lasciare la Casa tante di quelle volte e poi non lo ha mai fatto. Mr. Coerenza”

https://twitter.com/sunflower_two/status/1341027710026592258

Morra, infine, sembra non aver particolarmente apprezzato il suo emulatore: “Mi diverte che parli ancora di me… Lascia perdere il dialetto napoletano, non è per te…”.

Anche il social media manager di Zorzi, sul proprio account Instagram, ha scritto una controreplica:

“Il 21-12-2020 verrà ricordato per il fatto che Massimiliano sia finalmente riuscito a prendere una posizione. Speriamo la mantenga… aggiungendo alla fine l’hashtag #choriflettuto”

Tornerà il sereno tra i due ex inquilini?!