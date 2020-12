Cecilia Capriotti: i video iconici al Grande Fratello Vip 5  

Cecilia Capriotti, new entry della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, in pochi giorni, ha dato vita a siparietti davvero esilaranti che hanno conquistato il popolo del web.

– L’attrice è nata il 27 febbraio come Dayane Mello.

È ✨ chic ✨ nascere ✨ il ✨ giorno ✨in ✨cui ✨sono ✨ nata ✨ io ✨✨

– L’ex naufraga dell”Isola dei Famosi’, non dedita all’attività fisica, si allena senza troppi sforzi.

– I vip sono impegnati ad imparare le canzoni natalizie in vista dell’appuntamento speciale di venerdì. Ecco la proposta chic della Capriotti per il coro: “”Ma se mi metto dietro e faccio solo così con le labbra?”

La proposta chic di Cecilia per il coro:

– Cecilia racconta di quando la gente la ferma per strada “Quanti anni hai?”

Cecilia: “33 e il cane 5.”

“Ma sembra vecchietta…”

Cecilia: “No, ha 5 anni. Sta da dio. Gli sto allungando la vita. Adesso inizio a dire 7 o 8”.

Cecilia Capriotti: “Io dico faccio yoga perché è chic, ma non l’ho mai fatto”.

La neo gieffina, parlando con Stefania Orlando, ha rivelato come ha spiegato alla figlia di quasi 4 anni come è nata:

“Mamma mi dici sempre come io sono uscita, io voglio sapere come sono entrata”.

Ed, infine un esilarante episodio

“Ero incinta l’ho preso al volo aiutatemi devo andare in Brera! Anche se non fossi stata incinta avrei fatto uguale. Mi ha lasciato in una piazza. Ho chiamato Gianluca, è venuto in vespa. Volevo essere normale, volevo prendere un mezzo come tutti quanti. Ho preso il primo che capitava. Non ha fatto il giro che pensava facesse. Gianluca mi ha detto: ‘Non prendere iniziativa. Non sei in grado. Qualsiasi posto, leggi dove sei e ti vengo a prendere’. La mia carriera dei mezzi è finita lì”.