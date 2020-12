Mario Ermito: “Con Rosalinda c’è una bella amicizia. Sonia? Non ci siamo mai visti” (video)  

Mario Ermito, new entry al ‘Grande Fratello Vip 5’, stasera, lunedì 21 dicembre 2020, ha spiegato, una volta per tutte, il tipo di legame con alcune inquiline prima dell’ingresso in casa. Con Rosalinda Cannavò, l’attore ha condiviso il set (Qui, il video):

Ermito: “Rosalinda l’ho conosciuta diversi anni fa alla nostra prima fiction. Ricordo di averla conosciuta facendo colazione assieme. Quando la vidi, è una bellissima ragazza, anche molto sensibile, quel giorno parlammo tanto, mi mangiai le mani per non averle chiesto il numero di telefono. Non ci ho mai provato con Rosalinda. Tra noi c’è una bella amicizia”.

Rosalinda: “Quest’estate ci siamo scritti con Mario perché mi ero lasciata con Giuliano”.

Il neo gieffino, inoltre, ha chiarito il ‘giallo’ attorno ai messaggi scambiatasi, questa estate, con Sonia Lorenzini:

Ermito: “Quest’estate, su Instagram, mi capitò la foto di Sonia Lorenzini. Per attirare la sua attenzione, commentai subito. Era un paesaggio, ho dato sfogo alla mia vena poetica. Le ho scritto in direct, ci siamo scambiato qualche messaggio e poi mi ha dato il numero di telefono. Da quando ci siamo scritti sono passati diverse ore, trovando tanti punti in comune. Non ci siamo mai visti perché lei era in Spagna, io a Roma. Non ci siamo incrociati”.

Alfonso Signorini, infine, ha confessato di aver ricevuto un messaggino su Whatsapp di Matilde Brandi che esprimeva degli espliciti apprezzamenti nei confronti del modello pugliese:

Signorini: “Quanto è bono, Mario Ermito”.