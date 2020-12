Ve li ricordate Mary e Gio? Quella formata da Mary Falconieri e dal dottor Giovanni Angiolini è stata una delle coppie più belle ed invidiate tra quelle uscite dal Grande Fratello. Era il 2014 e Mary approdata nel reality ha avuto la fortuna di incontrare Giovanni, del quale si è innamorata perdutamente. I due dopo una lunga relazione si sono lasciati in modo brusco, senza mai rivelarne i dettagli ai fan.

Ad oggi, scopriamo che Mary Falconieri sia pronta a convolare a nozze ma non con il dottor Gio. Il suo attuale fidanzato si chiama Giuseppe Schiavello, vive lontano dai riflettori e di professione è notaio. Al settimanale Novella 2000 Mary ha fatto sapere che la data del matrimonio cadrà in estate e più precisamente il prossimo 8 luglio nella città salentina di Nardò:

“Sono felice. Non vedo l’ora che arrivi quel giorno. Anche se è un momento complicato per le varie restrizioni, stiamo organizzando tutto alla perfezione. Ho avuto la proposta di matrimonio il 20 agosto. È stato bellissimo, tutto è accaduto in Salento, location strepitosa. E lui è di un romanticismo fuori dal comune. Non immaginate la gioia che ho provato. Ci sposeremo l’8 luglio nella cattedrale di Nardò, dove sono nata”.

Se il periodo lo permetterà, inoltre, Mary e Giuseppe vorrebbero organizzare il loro viaggio di nozze in Giappone:

“Desideriamo andare in Giappone, ci affascina tantissimo. Solo che non lo faremo nell’immediato. Abbiamo vari impegni lavorativi, non possiamo trascurarli”.

A Novella 2000 Mary Falconieri ha anche voluto raccontare come sia realmente finita con il suo ex, il dottor Gio. E, soprattutto, di come abbia conosciuto il suo nuovo fidanzato Giuseppe. I due si sono incontrati per caso a Milano. Lui la seguiva già sui Social Network, per questo appena l’ha incontrata le si è avvicinato: