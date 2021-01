by @ivanburatti

È battaglia fra Salvo Veneziano e il team di Giulia Salemi, ora anche legale. Alcuni giorni fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha criticato l’ultima eliminata dal reality di Canale 5, condivendo sui social un filmato con protagonista proprio l’influencer. Il video in questione, tratto dal programma Gandia Shore del 2014, vede Giulia Salemi in intimità con Abraham Garcia, suo fidanzato di allora.

“Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna, viva l’amore. Trova l’amore della sua vita in ogni reality“, aveva scritto l’imprenditore pizzaiolo, alludendo soprattutto alle storie di Giulia Salemi con Francesco Monte e Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente di Pechino Express si è infatti fatta conoscere al Grande Fratello Vip anche per le sue relazioni con i due modelli e showman. Il video polemico aveva trovato l’apprezzamento anche di Bruno Pretelli, papà di Pierpaolo, che ha contribuito ad alimentare la polemica.

L’intervento di Salvo Veneziano ha destato così tanto scalpore, da costringere il team di Giulia Salemi ad attivarsi. L’ex concorrente della prima edizione del reality è stato quindi diffidato dall’avvocato dell’influencer. “Guerra sia“, il commento dell’uomo nei riguardi dell’azione del legale, che ha aggiunto nella lettera:

Tale pubblicazione abbinata alla subdola didascalia da lei trascritta non solo ha l’evidente scopo di diffamare la mia assistita, ma ha anche scatenato opinioni offensive e lesive dell’onorabilità e del buon nome della mia assistita attraverso i commenti dei suoi follower.

Durante la bufera, che è costata a Salvo Veneziano nuove accuse di sessismo, lo stesso ha ribadito sui suoi profili social di non aver attaccato Giulia. “Cosa avrò mai detto di tanto sconvolgente?”, si è domandato. Come continuerà (se continuerà) la discussione, ora che Giulia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip?