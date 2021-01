Si alza la temperatura e non parliamo certamente di stagioni in questo caso se al centro della vicenda di cui stiamo per rendervi conto è Giulia Salemi. La concorrente reclusa nella casa del Grande Fratello VIP per la seconda volta dopo due anni è riuscita nuovamente a ritrovare una certa sintonia nei confronti di uno degli uomini in casa, Pierpaolo Pretelli.

Alle spalle la tentata liason con Elisabetta Gregoraci, oggi l’ex velino non ha più freni inibitori davanti alla bella influencer che ora sembra aver catturato tutte le attenzioni del ragazzo.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, come sta andando? “Con lei me la voglio vivere”

Fuori dalla casa, com’è ovvio che sia, la storia sta facendo discutere. Oltre le divisioni pro e contro l’avvicinamento di Pierpaolo, spuntano anche episodi provenienti dal passato. Salvo Veneziano, ex gieffino della prima edizione nonché concorrente squalificato nella quarta edizione del GF VIP, due giorni fa ha pubblicato un video nella quale mostra una scena tratta da un altro reality show altrettanto famoso: MTV Supershore, svolto in Spagna.

La Salemi fu concorrente nel 2016, edizione in cui incontrò un altro protagonista, Abraham Garcia. Nella clip si vedono i due lasciarsi andare alla passione come sottolineato dallo stesso Abraham nei ‘confessionali’ del programma “L’amore ha trionfato“.

Salvo commenta il video così:

Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna… Video vietato ai minori di 18 anni… Diciamo che in ogni reality trova l’amore della sua vita… Viva l’amore.

Bersagliato dalle critiche, Salvo successivamente ha precisato che il suo non era attacco e nemmeno un’insinuazione negativa nei confronti della concorrente: “Cosa avrò mai detto di tanto sconvolgente“.

La madre Fariba parlò così: “Si vede che è tutto finto!”

La vicenda riguardante il video di Giulia non è nuova. Già durante la permanenza della ragazza nella casa ormai 3 anni fa (ovvero quando ha intrapreso la storia con Francesco Monte) la clip era venuta fuori con tanto di polemiche. Fariba, la madre della concorrente, allora commentò il fatto a Mattino cinque (come riportato dal sito Biccy) e disse: