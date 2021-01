Ancora una volta Stefania Orlando e Dayane Mello si ritrovano ai ferri corti. La nottata nella casa del Grande Fratello VIP si infuoca per l’ennesimo scontro a causa di uno degli argomenti più classici delle dinamiche di gioco: le nomination. Ma cosa è successo?

Stefania e Dayane nella giornata di ieri hanno parlato dei legami costruiti nella casa. Stefania dall’inizio della sua avventura ha portato avanti un concetto ribadito più volte: se si trova in sintonia con determinate persone all’interno della casa, automaticamente fa di tutto per non nominarle e, dunque, cercare di portarle avanti.

Per Stefania c’è un obiettivo anche nei confronti di Dayane, nonostante fra le due i rapporti non siano mai stati idilliaci. Stefania non vuole nominarla poiché a suo parere la modella merita la finale per un senso di giustizia nei confronti dei concorrenti che sono all’interno della casa dall’inizio del programma.

Dopo la chiacchierata, la Mello è andata da Cecilia Capriotti e Carlotta dell’Isola. La modella, riferendo le parole di Stefania, avrebbe allertato loro dicendo che la Orlando starebbe pensando di nominare i nuovi concorrenti entrati da qualche settimana.

Stefania Orlando contro Dayane Mello: “Hai travisato le mie parole”

Stefania viene a sapere di quanto detto da Dayane, le due si ritrovano nella stanza blu e minuto dopo minuto le tensioni tornano a galla. “Hai strumentalizzato una mia frase, l’hai riportata distorta” accusa Stefania contro Dayane. Cecilia (chiamata in causa insieme a Carlotta) prova a buttare acqua sul fuoco giustificando Dayane poiché non parla alla perfezione la lingua italiana, questo però non ferma la rabbia di Stefania che rincara la dose: “Se io dico che vorrei che le persone che hanno iniziato con me vadano avanti non si può riportare che io nomino i nuovi, è stato un colpo basso“.

Dayane resta ferma sul suo pensiero, Stefania la rimprovera: “Tu guardi solo quello che conviene a te. Non sai nemmeno cosa è l’amicizia”. La discussione non sembra svoltare verso un chiarimento, per questo Dayane abbandona la stanza senza controbattere ulteriormente.