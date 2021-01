Il Grande Fratello Vip scatena dinamiche e discussioni, sia dentro che fuori la casa di Cinecittà. In onda ormai da molti mesi, il reality di Canale 5 ha catturato l’attenzione di centinaia di migliaia di spettatori che si sono affezionati ai concorrenti. Ma anche ai loro parenti, più o meno. Gaia Zorzi, ad esempio, sorella di Tommaso, è attivissima nel commento al programma sui social. L’esposizione le costa purtroppo gli attacchi di chi trova il fratello poco simpatico, come alcuni sostenitori di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

Nelle scorse ore, per difendersi dagli attacchi incrociati dei fan delle due, Gaia Zorzi ha deciso di dire la sua sul comportamento di alcune fan delle due concorrenti. Soprattutto coloro che seguono il programma dal Brasile, paese di origine di Dayane Mello. Ecco cos’ha detto:

Giusto per ribadire non penso tutti i fan delle Rosmello siano tutti problematici, anzi ogni fandom ha delle mele marce. Solo che fomentando i brasiliani dalla loro parte va a finire che non capendo il reality per la lingua possono solo mettersi contro alle persone a cui non piace Dayane, sia dentro che fuori la casa con le eliminazioni di Selvaggia e il salvataggio di Urtis. Poi, ora mi riferisco a tutti quelli che hanno attaccato Lazzaro (social media di Tommaso Zorzi, ndr) davvero per “aver fomentato odio”. Io non vedo lo staff di Dayane provare a placare questa situazione. Anzi (giustamente o meno) la sfruttano a loro favore e infatti avevano fatto un Twitter in portoghese.