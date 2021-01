Tommaso Zorzi è senza dubbio una delle rivelazioni dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, tra i più amati concorrenti, ha rivelato di essersi innamorato del coinquilino Francesco Oppini nel corso della permanenza della casa di Canale 5. Tuttavia, pare che fuori dalla Porta Rossa ci siano ben due spasimanti ad attenderlo.

Il primo ad essersi fatto avanti è una vecchia conoscenza dei programmi di Canale 5, ovvero Luca Vismara, cantante che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e a L’Isola dei Famosi. Ai microfoni di Biccy, durante l’evento di Capodanno, il ragazzo ha confessato:

Io e Tommaso ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa, nascerà fuori dal GF e fuori dal mondo che ci circonda, vediamo insomma di conoscerci un po’ meglio. È vero che qualcosa c’è stato, non ci siamo visti per giocare a briscola o tombola. Io lascio le porte aperte. Io sto dietro 70 portoni, se lui aprirà questi 70 portoni io potrei anche esserci, ma io lo spero guarda, spero che nasca tutto nel modo più naturale possibile, se dovesse nascere. Se non dovesse nascere amen, come tanti altri amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo.

A poche ore di distanza dalle dichiarazioni di Luca Vismara, tuttavia, un altro uomo ha destato la curiosità dei social. Oltre al cantante, infatti, pare che Tommaso Zorzi abbia coltivato un’altra conoscenza prima di entrare nel programma di Grande Fratello Vip. Si tratterebbe di Kevin, un ragazzo che a Biccy ha replicato:

Mi pare strano che Vismara lo frequentasse prima del Grande Fratello, perché prima del Grande Fratello Tommaso usciva con me quasi ogni sera, per non dire tutte le sere.

Kevin ha confessato di aver conosciuto l’influencer a Milano grazie ad alcuni amici in comune. Appena dopo essersi incontrati, i due hanno iniziato a seguirsi su Instagram e ad uscire insieme. Tommaso Zorzi avrebbe perfino baciato Kevin davanti a molte persone, in una delle vie più note della città. I loro ultimi contatti risalirebbero addirittura a pochi minuti prima dell’entrata nella casa del Grande Fratello Vip:

Era il venerdì tre giorni, dopo sarebbe entrato. Quei giorni in albergo però abbiamo continuato a sentirci perché lui il cellulare lo aveva, quindi davvero fino all’ultimissimo ci siamo sentiti, fino a quando non gli hanno tolto il telefono. Io non ti ho detto “ti aspetto” perché non mi andava di fare promesse, dato che era un flirt.

Insomma, doppio flirt in contemporanea o qualcuno non sta dicen la verità?