È Sonia Lorenzini la donna con cui Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis? Stando alle dichiarazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip no, non sarebbe lei l’amante dietro “Le corna stanno bene su tutto”, il best seller dell’influencer. Intervistata dal settimanale Chi su Instagram in Casa Chi Live, Sonia Lorenzini ha voluto mettere nero su bianco la sua verità. La ragazza non si era mai espressa prima sull’argomento, ma ora ha sentito la necessità di smentire ogni voce. Ecco cos’ha detto:

Non sono mai voluta entrare nello specifico della questione e raccontare dei dettagli che mancavano a un po’ di persone che hanno costruito questa storia, perché all’epoca ho preferito risolvere con la diretta interessata e avevo il bisogno di tutelare e proteggere la mia relazione e la persona che stava con me. Io non ho mai visto mezza prova a questo proposito, che avvalorasse questa tesi. E prima di giudicare e condannare qualcuno servono le prove.

Sonia Lorenzini, pur respingendo i pettegolezzi che per mesi l’hanno coinvolta, ha anche svelato che un fondo di verità in questa faccenda si cela. L’ex tronista avrebbe infatti avuto occasione di vedere il collega di Uomini e donne in compagnia di una ragazza, di cui non ha voluto fare nome:

Io avevo presenziato a una serata dopo un giro in discoteca a casa di qualcuno, insieme ad altre persone. C’era Andrea e una ragazza che arrivava dalla discoteca. Non voglio fare i nomi delle altre persone perché non voglio mettere in mezzo altra gente, se qualora un giorno se ne riparlerà e volessero dire qualcosa allora lo faranno loro. Io non ho visto niente, non ho visto un tradimento di Andrea con i miei occhi. Motivo per il quale non raccontai niente a Giulia.

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip (sì i fatti risalgono al 2017), Giulia De Lellis avrebbe poi discusso con Sonia Lorenzini, che non venne creduta. Anzi, stando sempre al racconto dell’ex tronista, l’influencer pareva reputare giusti i gossip sul tradimento a suo nome. Il chiarimento sarebbe giunto solo un anno dopo. Chiarezza è stata quindi fatta circa due anni fa. Sentiremo mai la versione di Giulia?