Sonia Lorenzini: “Mario Ermito non mi piace” (video)  

Ieri sera, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Sonia Lorenzini si è lasciata andare a confessione molto private che riguardano la propria vita sentimentale. Durante una conversazione, in giardino, con Giacomo Urtis e Andrea Zenga, Giulia Salemi, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ sembra aver chiuso definitivamente le porte a Mario Ermito che non ha mai nascosto un reale interesse (Qui, il video):

“Quando abbiamo cominciato a sentirci ho pensato: ‘perché no’, lui è un bellissimo ragazzo ma non mi è scattata quella cosa che mi ha dato la spinta, non mi piace”.

L’influencer, per questo motivo, non ha voluto affrontare la prova settimanale, dei baci sotto al vischio, coinvolgendo il compagno d’avventura:

“Per questo che non lo voglio baciare neanche, se devo farlo per gioco va bene, ma non voglio mettergli strane idee in testa”.

L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, infine, ha ammesso di non aver ancora superato la fine della storia con l’ex fidanzato, Federico Piccinato:

Lorenzini: “Il mio cuore è impegnato, oppure si è spento, penso ancora al mio ex, ci vuole tempo. Lasciarmi andare con qualcun altro mi sembra come tradire”.

Giulia ha cercato di rincuorarla portandole come esempio il legame speciale che, in questi giorni, sta nascendo tra lei e Pierpaolo Pretelli

Salemi: “Anche io pensavo che il mio cuore era spento, poi mi sto rendendo conto che si sta riaccendendo”.