by @massimogalanto

Grave lutto per Paola Perego, è morto il papà, il signor Pietro, a 90 anni. L’annuncio è arrivato poche ore fa su Twitter da parte della Arcobaleno Tre, l’agenzia di cui la conduttrice fa parte e che è di proprietà del marito Lucio Presta:

Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro.

Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. 🙏 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020

La stessa Paola Perego aveva raccontato di recente i problemi di salute del padre, risultato positivo, insieme alla moglie Alice di 84 anni, al coronavirus. Qualche settimana fa, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Il filo rosso, il nuovo programma che conduce il sabato pomeriggio su Rai2, la Perego aveva detto:

Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere. Vivo terrorizzata dal fatto che la situazione possa degenerare da un momento all’altro.

Lei stessa, in precedenza, era risultata positiva al covid-19, pur se asintomatica. Ora, nel pieno delle festività natalizie e a poche ore dalla messa in onda della puntata di Il filo rosso, il gravissimo lutto. In questi minuti colleghi, amici e telespettatori stanno dimostrando vicinanza e cordoglio alla Perego, attraverso i canali social.

Da parte di tutta la redazione di Blogo e di GossipBlog le più sentite condoglianze a Paola Perego.