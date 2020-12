Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a un passo dall’addio definitivo? A quanto pare la coppia di Uomini e Donne sarebbe arrivata al capolinea. I due si sono conosciuti nel dating show nel 2017 ed ora starebbe attraversando un periodo molto difficile. Da quanto apprendiamo dai Social, anche il Natale lo avrebbero trascorso separati.

Rosa Perrotta avrebbe trascorso questi giorni di Festa con la sua famiglia e il piccolo Domenico, chiamato Dodo. Pietro Tartaglione invece avrebbe festeggiato il Natale in famiglia ma senza la moglie e il figlio. Non ci è ancora dato capire se la crisi sia passeggera o definitiva. I due non hanno ancora parlato pubblicamente delle loro difficoltà, e i gossip continuano ad aumentare.

Secondo Gossipetv i litigi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero dovuti a delle ostilità tra le loro famiglie. Sempre secondo il sito web, Rosa Perrotta avrebbe litigato pesantemente con Adele, sorella di Pietro, tanto da smettere di seguirsi anche sui Social. Alcune persone molto vicine tuttavia sostengono che queste siano solo fake news e allora noi ci chiediamo: dove starà la verità?

Sempre secondo alcuni amici della coppia nessun litigio sarebbe causato dalle famiglie di Rosa Perrotta e di Pietro Tartaglione ma al contrario da problemi di coppia loro. I due dopo essersi scelti a Uomini e Donne sono andati immediatamente a convivere e nel 2018 si sono separati per un breve periodo per la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi. Rientrata in Italia Pietro ha chiesto a Rosa di sposarlo, ma il matrimonio non è ancora avvenuto. Il loro bambino però è nato nell’estate del 2019.