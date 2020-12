Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi (video)  

Rosa Perrotta, attraverso una serie di Instagram Stories, nelle scorse ore, ha fugato ogni dubbio sull’esistenza di una temporanea crisi con il fidanzato Pietro Tartaglione, conosciuto all’interno degli studi di ‘Uomini e Donne’. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi ed il padre di suo figlio Domenico non stanno attraversando un bel periodo come coppia:

“Come promesso sono qui per fare chiarezza su questa storia. Data anche la situazione e quello che leggo in giro vorrei dire qualcosina a riguardo. Se fino ad ora non ho parlato di questa cosa e mi scuso, anche se non penso di dovermi scusare”.

Dalle parole di Rosa, però, non traspaiono ipotesi catastrofiste ma, forse, la voglia di ricucire lo strappo per il bene di tutti:

“Prima di tutto c’è una cosa molto più importante nel mio caso, che è un bambino e una famiglia che io devo assolutamente tutelare, prima di ogni cosa. Non sapevo e non so ancora cosa dire nello specifico, a parte il fatto che quello che è palese e che è successo è palese agli occhi di tutti e quindi io e il mio compagno abbiamo attraversato, stiamo attraversando, stiamo capendo, un momento molto difficile e particolare. Ci dobbiamo noi stessi delle risposte prima di poterle dare agli altri”.

La giovane influencer, infine, ha ringraziato tutti i followers per la propria vicinanza, il sostegno e l’affetto in questo momento assai delicato:

“Grazie perché ho visto una dimostrazione di affetto in questo periodo che forse non avevo mai visto nella mia vita”.