Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si separano: l’annuncio ufficiale  

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, con un breve post su Instagram, mettono la parola fine al loro matrimonio.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”.

Anche il calciatore, sui propri social, ha condiviso un messaggio simile, ufficializzando, di fatto, la rottura definitiva con l’ex Velina di ‘Striscia La Notizia”:

La coppia si è sposata il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e si è separata consensualmente nel gennaio 2019, per poi ritornare nuovamente insieme nel luglio 2019. La relazione, tra alti e bassi, è durata per un altro anno fino all’addio di questi ultimi giorni. Dalla loro unione è nato il piccolo Maddox Prince Boateng che, oggi, ha 6 anni.

L’ultima foto tra marito e moglie risale al 19 agosto scorso: “Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui è per sempre” poi un assordante silenzio. Cosa avrà rotto definitivamente l’equilibrio di coppia?