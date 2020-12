Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi? (video)  

Andrea Dal Corso e Teresa Langella in crisi? Nelle scorse ore, una delle coppie più amate di ‘Uomini e Donne’ ha rotto il silenzio di fronte alle tante voci, circolate sul web, di una loro presunta (e mai smentita) rottura. Ecco le parole dell’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi:

“Comunque ebbene si, io e Terry ci siamo stancati. Ci siamo stufati ma non l’uno dell’altra, ma di queste dinamiche perché le coppia litigano. Alzi la mano chi in coppia non litiga mai, chiaramente anche noi abbiamo le nostre dinamiche”

“Questa non è più una relazione in tv è una relazione reale e come tutte ha alti e bassi. Non dovete crocifiggerci perché uno non mette un commento. Non aiuta il fatto di essere distanti perché se si è vicini si riesce anche a riconciliarsi velocemente”

“Quello che io dico è: possono comunque nascere dei gossip ma se voi ci seguite è perché volete bene ad Andrea e volete bene a Terry. Potete voler bene anche alla coppia, ma questo viene dopo perché altrimenti si creano delle dinamiche macabre a volte, dove se uno non mette il commento all’altro se non fanno storie insieme… se volete una storia della Disney, guardatevi un film della Disney, siamo sotto Natale”.

Anche l’ex tronista ha registrato una serie di Instagram Stories nel tentativo di mettere a tacere i pettegolezzi sulla propria vita privata:

“Ci siamo confrontati su tutte le problematiche di coppia ma ci siamo sempre sentiti, non ci siamo mai lasciati. Abbiamo fatto di tutto per averci. Abbiamo voluto prenderci questo momento senza interferenze, vivendoci la nostra privacy. Pretendiamo semplicemente rispetto. La lontananza, per me, a lungo tempo, è un limite. La vivo malissimo”.