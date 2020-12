Salvo Veneziano contro Dayane Mello: “E’ di una falsità atroce”  

Salvo Veneziano, storico concorrente della prima edizione del ‘Grande Fratello’, ospite di ‘Non succederà più’, la trasmissione radiofonica, condotta da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, ha commentato la squalifica di Filippo Nardi dal ‘Grande Fratello Vip 5’ dopo le uscite infelici nei confronti delle donne della casa, in particolare contro Maria Teresa Ruta:

“Qualcuno ha fatto il monello, inizia a dire parole che non deve dire e lo lasciano ancora dentro la Casa per una settimana. Invece a Salvo, durante la notte, l’hanno prelevato come un bandito e l’hanno portato fuori dalla Casa. Allora io parto in quarta, perché lui si e io no?”

L’ex gieffino, durante l’intervista, ha ricordato anche un episodio con protagonista il conte:

“Siamo usciti da Buona Domenica, ci siamo riuniti e siamo andati in un ristorante a Roma tutti insieme. Lui mi era seduto di fronte e accanto me c’era mia moglie. Lui la conosceva. Finiamo di cenare, siamo davanti alla porta del ristorante e io ero davanti Filippo. Mi sono spostato due metri e lui si avvicina quasi viso a viso a mia moglie e gli va a dire di nuovo “Ma scusa in che camera sei? Dai perché stanotte non dormi con me?””

Il pizzaiolo, inoltre, non ha gradito la ‘mano leggera’ nei confronti di Francesco Oppini che, nonostante qualche battuta fuori luogo nei confronti del gentil sesso, non è stato espulso dal gioco:

“Francesco Oppini ha detto parole pesantissime, ma è stato giustificato dal pensiero di Alfonso Signorini che gli ha detto, lì mi sono sentito molto offeso, “No ma ti conosciamo, sappiamo che sei un bravo ragazzo e che con la tua donna ti comporti bene”. Perché invece io come mi comporto con la mia donna?””

Infine, Salvo ha puntato il dito contro Dayane Mello del ‘Grande Fratello Vip 5’:

“Dayane è di una falsità atroce. Ci stanno prendendo per i fondelli da quando è iniziato il Grande Fratello, sia lei che l’altra ragazza (Rosalinda, ndr). Si stanno inventando la qualsiasi cosa per far parlare di loro. Si vede da lontano che è una cosa organizzata da loro e finta perché si capiscono solo da uno sguardo”.