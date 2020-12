Grande Fratello Vip 5, Sonia Lorenzini: “Mario Ermito? Non mi piace il suo corteggiamento” (video)  

Sonia Lorenzini, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ieri pomeriggio, si è confidata a lungo con Dayane Mello. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha confidato alla modella brasiliana di aver ricevuto dei messaggi da Mario Ermito, quest’estate, prima del loro ingresso nel loft di Cinecittà (Qui, il video). L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, tornata da poco single dopo tre anni di relazione, qualche mese fa, non era ancora pronta ad intraprendere una relazione seria con un altro uomo:

“Io ero partita per un viaggio e lui mi ha scritto, ci siamo anche trovati bene a parlare ma io ero molto concentra su di me”.

Sonia, però, al momento, non apprezza particolarmente il corteggiamento dell’attore (“E’ bello, ha degli occhi bellissimi ma non mi prende”):

“Ma se mi inviti a uscire poi quando entri qua il tuo modo di corteggiarmi è versare l’olio nella camomilla?”

Il neo inquilino della casa è particolarmente apprezzato dal gentil sesso. La Lorenzini, però, ad oggi, non sembra essere particolarmente colpita dal suo fascino. L’influencer prova a fare chiarezza su un primo contatto avuto sui social in passato che non ha portato a una frequentazione, nella vita reale, per sua scelta:

“Il suo approccio qua ad oggi non mi piace. Anche perché come ha scritto sui social a me, potrebbe averlo fatto anche con altre”.

Chissà che la reclusione forza al GF Vip non faccia scoppiare la passione tra i due. Chi vivrà vedrà…