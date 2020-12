Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: il primo aereo di coppia (video)  

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini? I concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 5’, nelle scorse ore, hanno cercato di vederci chiaro sul rapporto tra l’ex velino di Striscia La Notizia e la giovane influencer che, dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, sono quasi indivisibili (Qui, il video).

Tommaso Zorzi, ieri sera, ha fatto delle domande dirette ai diretti interessati per sbloccarli dal punto di vista affettivo:

Pretelli: “Se mi piace Giulia? No. Per quello che intendi tu. Se mi fidanzerei con lei? Ad oggi no. C’è tanto feeling, siamo molto simili. Sto tergiversando? Io tergiverso sempre. Se ho fatto delle fantasie su di lei? No, ma se le avessi fatte non lo direi”.

Salemi: “I punti sono tre. Caratterialmente è una persona molto compatibile con me, da tanto tempo non trovavo una persona con cui posso parlare di tutto e non sentirmi giudicata. Però tutto questo lo sto vivendo da amica, e lo vivo in maniera serena, perché quando vivo i rapporti con secondi fini qualcosa si rovina sempre, così la vivo con spensieratezza. Soprattutto, il punto centrale è questo: io sono entrata quando lui aveva un’altra situazione in ballo, è triste per me essere il ripiego di qualcuno”.

Giulia, però, sembra essere piuttosto combattuta perché teme di rivivere la stessa atmosfera del fidanzamento, sotto le telecamere, con Francesco Monte, incontrato proprio al GF Vip (“Non voglio essere messa in mezzo, ci sono già passata due anni fa ma almeno quella era la mia storia. Per noi ci può non essere malizia però può passare altro. Sono molto combattuta, non so cosa fare, mi sembra di rivivere la stessa pressione del mio primo GF”). Questo feeling sfocerà in una pura amicizia o in qualcosa di più importante?!

La coppia, nelle ultime ore, ha ricevuto anche il primo aereo di ‘coppia’ (Qui, il video): “Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi siete il nostro genere. I fan”. Questo messaggio dal cielo sbloccherà i due concorrenti?