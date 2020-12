Mario Ermito ricorda l’ex fidanzata Valentina Paolillo: “Pensavo fosse la donna della mia vita” (video)  

by @sebastianocascone

Mario Ermito, neo concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’, ieri pomeriggio, si è confidato a lungo con Cecilia Capriotti, parlando, per la prima volta dell’ex fidanzata, Valentina Paolillo, che ha lasciato, qualche mese fa:

“Sono single da giugno, dopo un anno di relazione e sei mesi di convivenza. Pensavo fosse la donna della mia vita. Abbiamo capito entrambi che ci stavamo snaturando per la volontà dell’altro e questa cosa non era la cosa giusta, nonostante ci fosse il sentimento…”.

L’attore ha confessato candidamente di aver provato un vero e proprio colpo di fulmine per l’ex compagna. Hanno vissuto, inizialmente, una storia a distanza, per, poi, intraprendere una vera e propria convivenza a gennaio 2020 terminata a giugno di quest’anno “perché i caratteri non si incastravano”:

“Ci siamo conosciuti tramite amici in comune. Lei fa la make up artist e voleva truccarmi. Tramite amicizie in comune mi ha contatto e mi ha truccato. È scattato subito”.

La coppia, in questi mesi, ha deciso di tatuarsi il loro amore sulla pelle: “Non pentirti di ciò che hai fatto, se quando l’hai fatto eri felice!”.

La truccatrice, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha postato il video del racconto di Mario e commentato in maniera assai delicata:

“Una storia d’amore può finire, ma non certe emozioni”.

Ermito, però, sembra aver voltato definitivamente pagina con l’ingresso nella casa di Cinecittà. Ha manifestato un certo interesse per Sonia Lorenzini. Riuscirà a far capitolare l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’?