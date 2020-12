Al Grande Fratello Vip 5 la concorrente Sonia Lorenzini finisce di nuovo nel caos a causa di una frase infelice su Rosalinda Cannavò. Sul web è montata la polemica, oltre all’hashtag #fuorisonia.

Questi i fatti. Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco) stava raccontando ai suoi coinquilini un fatto spiacevole della sua vita, ovvero alcuni dettagli riguardanti il suo stupro. L’ex volto di Uomini e Donne ha detto a Giacomo Urtis che Rosalinda tende a calcare la mano sulle cose.

“Si sente sempre in difficoltà. Lei tutto quello che le succede carica sempre la mano“, ha dichiarato Sonia appoggiata dal chirurgo. “Beh anche perché può fare solo quello“, ha replicato Urtis. “Non è che abbia tutta questa personalità“, ha concluso la Lorenzini.

Rosalinda parla del suo stupro e Sonia la commenta dicendo che lei dice di sentirsi sempre in difficoltà e calca la mano su tutto, Urtis dice che solo quello può fare e Sonia ribatte che è perché non ha personalità.

MI FATE SCHIFO #gfvip @GrandeFratello pic.twitter.com/noAlj0aPfM — Serendipity🦋 (@solendi8) December 26, 2020

Sono bastate quindi queste semplici ma durissime parole per far arrabbiare gli utenti di Twitter, che a gran voce hanno chiesto la squalifica della Lorenzini. Va detto che la stessa Sonia non sta facendo molto per farsi apprezzare. Appena entrata nella casa ha litigato con Tommaso Zorzi a causa di un fatto accaduto fuori dalle mura di Cinecittà, passando le prime settimane di reclusione a stuzzicarsi reciprocamente.

Successivamente, i rapporti tra l’influencer e la ragazza si sono fatti meno guerrafondai. Tuttavia non è accaduta la stessa cosa tra Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò. Le due paiono non avere alcun punto in comune, nessuna base per andare d’accordo. Per chi ama le polemiche è manna dal cielo, per chi guarda il reality show per un po’ di evasione magari un po’ meno. Proprio quattro giorni fa la Lorenzini aveva detto alla fu Adua Del Vesco “Ti sego le gambe”, per essere finita in nomination a causa dell’attrice Ares.

Anche in questa occasione sul web era montata la polemica, chiedendo a gran voce la squalifica del volto di Uomini e Donne.