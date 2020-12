Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga: “Non so che ci faccio qui”  

Al Grande Fratello Vip 5 il neoconcorrente Andrea Zenga ha dichiarato durante una chiacchierata con Stefania Orlando che non si trova particolarmente bene. L’uomo ha avuto una seconda crisi dopo lo sfogo della settimana scorsa.

Ecco le parole del figlio d’arte:

“Mah, è una cosa che mi porto da fuori. Forse mi faccio troppi problemi. Però mi sento, prendi il termine per quello che è, inutile. In questo contesto, dico. Mi sento inutile, mi dico “che cacc… sto a fa’. Cioè sono entrato in quanto sono il figlio di … (Zenga, ndr)”.

La Orlando a questo punto lo interrompe:

“Amore, anche sua figlia è entrata perché era la figlia di (indicando Maria Teresa Ruta e riferendosi alla figlia Guenda Goria, ndr), ma questo non lo devi dire”.

Zenga jr. replica:

“Lo so, però lei qualcosa ha dato, si vedeva che era una persona che qualcosa dava. Ieri poi leggevo la lettera per fare un esempio. A me veniva da piangere, però ci sono persone che sono qui da tre mesi e secondo me non è rispettoso nei loro confronti magari piangere dopo una settimana”.

Stefania lo rincuora:

“Non devi sentirti meno sensibile solo perché gli altri stanno qui da più tempo. Io, se leggo una lettera di mio marito, anche se lui sta nella stanza accanto, mi commuovo lo stesso. Si tratta di un fatto di commuoversi perché ti arrivano delle parole. Questo lo puoi condividere anche con gli altri che sono entrati insieme a te, no?”.

Giulia Salemi gli fa notare che i coinquilini del Grande Fratello Vip 5 con lui sono molto carini, ma Andrea spiega che lui non sa fare nulla, come cantare e ballare, e che nel reality ci vogliono persone esuberanti. La Orlando lo consola: “Guarda che nessuno di noi canta e balla, non siamo in un talent. Questa però è una tua situazione, noi ti vediamo perfettamente integrato”.

Foto: account Instagram Andrea Zenga