Sonia Lorenzini a Rosalinda Cannavò: “Ti sego le gambine” (video)  

by @sebastianocascone

I fan del ‘Grande Fratello Vip 5’ hanno diffuso alcuni video dello sfogo di Sonia Lorenzini che, ieri sera, non ha particolarmente gradito la nomination di Rosalinda Cannavò. L’attrice si è beccata della str##za, della falsa e della vipera (con tanto di verso).

Il popolo di Twitter ha raccolto i virgolettati più emblematici dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ nei confronti di Rosalinda, chiedendo, a gran voce, seri provvedimenti con l’hashtag #fuorisonia.

A quali di questi insulti rivolti a Rosalinda sta piangendo, Sonia?🥲 Sta stronza

Le taglio le gambine

Vaffanculo

Posso litigare con una che mangia i würstel alle 2 di notte?

Faccia da culo e doppia faccia

La tiro per i capelli

È una cagna

Le renderó la vita un inferno #GFVIP pic.twitter.com/mrPnMWjKC3 — ~Yana~ (@TheUkraineYana) December 22, 2020

Lorenzini: “Le persone che fanno i giochetti così subdoli, ti rimetti un attimo al tuo posto e ti sego le gambine”.

Le scuse di Rosalinda Cannavò

Oggi pomeriggio, Rosalinda Cannavò ha cercato di mettere da parte i dissapori di ieri notte porgendole le scuse:

Rosalinda si scusa con sonia se la sua nomination l'ha ferita in qualche modo, ignorando le cose ignobili che sonia ha detto alle sue spalle e sonia fa pure la sostenuta. DISGUSTOSO. Ma noi non dimentichiamo e attendiamo provvedimento @GrandeFratello #fuorisonia #GFVIP5 #GFVIP pic.twitter.com/e6hFtEVSiS — Maya 🇮🇹💫 (@Trash20202) December 22, 2020

Rosalinda: “Ti chiedo scusa. Io non penso niente male di te. I giorni che abbiamo passato assieme sono stati bellissimi, non vorrei, per questo mio errore, cancellare quei giorni”

Sonia: “Avremo modo di parlare. Ho bisogno un attimo di sbollire e capire. Se non parlo adesso sono nera, offuscata. Ho bisogno di vedere le cose con più lucidità, di quello che c’è e potrebbe esserci”.

Stasera, Sonia e Samantha De Grenet (dopo le liti rispettivamente con Rosalinda e Stefania Orlando) hanno manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco:

RAGA HANNO DETTO CHE "SE NE VOGLIONO ANDARE VIA DAI COGL*ONI" VITTORIA#GFVIP pic.twitter.com/qV8e6fn6fn — ~Yana~ (@TheUkraineYana) December 22, 2020

Lorenzini: “Me ne voglio andare fuori dai cogxxoni”

De Grenet: “Anche io, siamo in due”.