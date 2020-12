Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: “Pierpaolo Pretelli una delle persone più autentiche” (video)  

by @sebastianocascone

Alfonso Signorini, ospite del consueto appuntamento di ‘Casa Chi’, ha commentato i personaggi e i fatti della ventottesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’. Come i conflitti tra Rosalinda Cannavò e Sonia Lorenzini per Mario Ermito:

“Rosalinda è una donna decisamente emancipata rispetto alla sua entrata. Ha acquistato più sicurezza in se stessa. Si sente più forte ad affrontare il suo mondo che è la casa del Grande Fratello. L’oggetto del contendere tra lei e Sonia è Mario Ermito. Rosalinda che sicuramente non è insensibile al fascino del bel Mario vede l’arrivo di Sonia come qualcosa di invadente. Ha deciso di nominarla con un pretesto pari agli altri. Il bel Mario si trova nel mezzo. Questo ha suscitato una spaccatura anche nella coppia più che consolidata Rosalinda – Dayane. Dayane è una donna libera di testa, si è smarcata da Rosalinda. Credo, però, che il loro rapporto sia di totale complicità, le cose si chiariranno tra di loro. Questa sfuriata sbloccherà anche Ermito”.

Il giornalista ha cercato di vederci chiaro anche su Pierpaolo Pretelli che, dopo un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, un avvicinamento amicale con Giulia Salemi, continua a pensare all’ex fidanzata Ariadna Romero:

“Pierpaolo è una delle persone più autentiche della casa. Bisogna dare alla parola amore il giusto contesto. L’amore che lo lega ad Ariadna è completamente diverso da quello che lo lega a Elisabetta e con Giulia […] Da parte di Pierpaolo con lei c’è una simpatia, un calore che non si traduce in qualcosa di più. E’ solo una mia impressione”.

Il padrone di casa del reality di Canale 5 vorrebbe arruolare Raffaella Fico come concorrente:

“Se ci sarà una prossima edizione del ‘Grande Fratello’ la voglio assolutamente perché è un bellissimo personaggio”

Ad oggi, smentita la presenza di Andrea Damante alla puntata di Capodanno del ‘Grande Fratello Vip 5’. Non escluso, invece, l’ingresso di nuovi ‘vipponi’.

