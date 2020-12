Grande Fratello Vip 5, Amedeo Goria: “Filippo Nardi? Il tentativo di scusarsi è stato maldestro” (video)  

Amedeo Goria, ospite, oggi, di ‘Casa Chi’, ha commentato le uscite infelici di Filippo Nardi nei confronti dell’ex moglie Maria Teresa Ruta che hanno indignato i figli (in particolare Guenda che, in più occasioni, ha condannato il comportamento dell’ormai ex gieffino). Per quelle esternazioni, il concorrente è stato squalificato dal gioco:

“Avendo fatto il Grande Fratello vent’anni prima, Filippo Nardi ha parlato a ruota libera in modo sconsiderato e folle come se non sapesse di essere microfonato. Il tentativo di scusarsi è stato maldestro. La cosa che mi ha stupito è che lui sapeva di essere ripreso…! Non solo mi è dispiaciuto, ma erano frasi così volgari che non le avevo mai sentite. Guenda si aspettava una presa di posizione da parte di Maria Teresa ancora maggiore”.

Il giornalista sportivo, inoltre, è tornato sulla vicenda delle molestie subite e del fatto che la conduttrice abbia confessato, all’interno del ‘Grande Fratello Vip 5’, l’allora marito le avrebbe detto: ‘Per una volta potresti cedere’. Secca la sua smentita:

“Non l’ho detto. Posso averle detto: ‘Ti avrei perdonata’ per essere venirle incontro, io sono molto tollerante. Rispetto quello che le altre persone fanno. L’avevo ringraziata. Maria Teresa Ruta, a volte, esagera. […] Non so se è una rabbia nei miei confronti, un residuo di amore, le voglio bene. Sono felice per il percorso della sua vita. Io mi sono sempre preso le mie colpe di quello che è stato il nostro distacco, in passato sono stato birichino. Come famiglia siamo uniti nelle divisioni”.